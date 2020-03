Ako prvé kýchnutie v meste Wuhan ovplyvní budúcnosť planéty?

Prvé kýchnutie obyvateľa čínskeho mesta Wuhan, ktorý bol nakazený coronavúrusom, môže ohroziť Trumpovo znozvolenie. Efekt "motýlích krídel" v praxi...

Ešte mesiac dozadu bolo Donaldovi Trumpovi sveta žiť...

Senát práve zamietol žiadosť o Impeachement, americké hospodárstvo fungovalo ako namazaný stroj, zabitie lídra revolučných gárd Quasama Sulejmániho zvýraznilo bezradnosť iránskeho režimu voči robustnej zahraničnej politike USA, Čína strácala v obchodnej vojne s USA dych...Navyše, medzi Demokratmi sa črtal ako najpravdepodobnejší vyzývateľ v prezidentských voľbách v novembri Bernie Sanders... “Demokratický socialista“ síce vie nabudiť stále červenšiu, ale úzku skupinu milénialov, no všeobecne je neprijateľný pre širšie americké voličstvo. Ak by bol napokon kandidátom naozaj Sanders, išlo by najľavicovejšieho Demokrata v dejinách (svoje medové týždne spojil s oficálnou návštevou Moskvy, vtedy ešte zúrila Studená vojna, aj keď v Kremli už sedel Gorbačov).

Trump si už nacvičoval ostrú paľbu na „Šialeného Bernieho“ (americký prezident rád nálepkuje svojich oponentov charakteristickými a nelichotivými prívlastkami, preto „Crazy Bernie“) a na progresívnu časť Demokratov. Vo svojej správe o stave Únie na začiatku februára 2019 v reakcii na udalosti vo Venezuele odsúdil Madurov socialistický režim a jeho brutálne represie, zároveň povedal: „U nás v Spojených štátoch sme zdesený z čerstvých požiadaviek zaviesť v našej krajine socializmus. Amerika bola založená na slobode a nezávislosti. Nie na vládnych represiách, dominancií a kontrole. Narodili sme sa slobodní a zostaneme slobodní!“.

Trump by volebný súboj so Sandersom založil na jasnom kontraste – Sloboda verzus Socializmus. V západnej Európe si pod „socializmom“ väčšina ľudí predstaví práva zamestnancov, štát blahobytu, dôstojný dôchodok a štedrý sociálny systém). V USA má slovo iný náboj...Pre stredostavovskú Ameriku je červeným súknom, pri ktorom si ľudia vybavia totalitu, koncentračné tábory, červených boľševikov, perzekúciu bohatých, zasahovanie štátu do života ľudí atď...Bernie Sanders by bol pre Trumpa ideálny terč a protikandidát, vďaka ktorému by pravdepodobne obhájil znovuzvolenie. Oponent, ktorého sa Trump najviac obával, Obamov viceprezident Joe Biden, nevedel nabudiť voličskú základňu. Pre „Ospalého Joea“, („Sleepy Joe“ ďalšia originálna prezýva ktorou prezident Trump počastoval Bidena) dopadli prvé dve kľúčové primárky zle. V štáte New Hampshire vyhral Sanders, a v Iowe uspel umiernený Demokrat Pete Buttegieg, starosta malého mesta v štáte Indiana, ktorý sa netají svojou homosexuálnou orientáciou. Bolo tak skoro isté, že Bidena čaká politický dôchodok...

Comeback Kid na scéne

Potom ale prišli primárky v Južnej Karolíne, s početnou populáciou Afroameričanov, veľkou oporou Bidenovej kampane. Bývalý viceprezident a senátor za štát Delaware v nich zvíťazil s jasnou prevahou (48,7% proti 19,8 % Bernieho Sandersa), nabral druhý dych a povyhrával väčšinu primárok počas „superutorku“ (keď si svojho nominanta vyberá 15 štátov, vrátane ľudnatého Texasu i Kalifornie). Zvyšní kandidáti postupne odstúpili z volebnému zápasu a podporili Bidena. Zajtra (t.j. utorok 10. marca) sa konajú ďalšie prezidentské primárky vo viacerých štátoch. Ak Sandersovi nepodarí zvíťaziť v zaľudnenom Michigane, je skoro isté, že „Comeback Kid“, ako sám seba tituloval Joe Biden, bude oficiálnym nominantom Demokratov v prezidentských voľbách 2020. Nevýhodou môže by vysoký vek (77 rokov), výhodou zas skúsenosti, autenticita, odvaha a schopnosť nabudiť konzervatívnych pracujúcich z kľúčových štátov (najmä Michigan, Wisconsin a Pennsylvánia) aj Afroameričanov. Tieto dve voličské skupiny mimochodom zostali chladné voči ponuke Hillary Clinton, preto je dnešným obyvateľom Bieleho Domu „stabilný génius“ (jeho vlastné slová!) Donald Trump. Preto môže práve „Ospalý Joe“ kaziť sladký spánok amerického prezidenta...

Chrípka, ktorá ničí politickú kariéru alebo „efekt motýlích krídel“

Trump bude mať v Bidenovi omnoho ťažšieho súpera, no donedávna sa mohol spoliehať na výkonnú ekonomiku. Nezamestnanosť na úrovni 3,6 %, nových 225 tisíc pracovných miest za mesiac január a stabilný rast reálnych miezd...Podľa analytikov, v tejto fáze volebného cyklu výrazný úspech, ktorý mal zabezpečiť hladké znovuzvolenie.

Ale poznáte to...Edward Lorenz, teória chaosu a tak ďalej...Podľa tejto teórie zo 60. rokov, nepatrné zamávanie motýlích krídel v Brazílii môže vyvolať reťazec procesov, ktoré vyústia v obrovské tornádo v Texase!

Tušil prvý pacient nakazený vírusom (COVID-19), ako možno ovplyvní prezidentské voľby v USA? Niekedy na prelome rokov 2019 a 2020 si tento obyvateľ mesta Wu-chan prvýkrát kýchne, a ohrozí tak kariéru Donalda Trumpa vo voľbách o necelý rok neskôr...

Kapitálové trhy a indexy už signalizujú prepad akcií ropy aj ďalších komodít, a riziko recesie svetovej ekonomiky už dosiahlo 90%-nú pravdepodobnosť (kto v spomaľovanie ekonomiky neverí, nech navštívi napr. bratislavský Aupark, ktorý väčšinou v popoludňajších hodinách kypí životom, dnes bol však poloprázdny). Je tak len otázka krátkeho času, kým sa čísla recesie pretavia do reálneho poklesu zamestnanosti a znižovania miezd. Obyvateľom štátov Pennsylvánia, Wisconsin a Michigan nemusí prekážať nadutosť a sebaľúbosť amerického prezidenta, no stratu zamestnania mu už odpustiť nemusia...

Pred mesiacom bolo Trumpovi sveta žiť... No dnes jeho raketovú kariéru ohrozuje nielen obávaný súper „Ospalý Joe“ ale aj obyčajné kýchnutie radového čínskeho občana z mesta Wu-chan, provincie Chu-pej...