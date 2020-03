Prezident USA po novembri 2020? Sedemdesiatnik, ktorý nepije alkohol

Joe Biden bude vyzývateľom Donalda Trumpa. Jeho prednosťou je empatia a schopnosť priblížiť sa bežným Američanom. Napriek mnohým odlišnostiam, však má so súčasným prezidentom veľa spoločného...

Biden: „Si prašivý klamár! Nie, nechajte....nechajte...nechajte..nechajte ho rozprávať...Pozri tučniak, môj názor je že..“

Občan: „Ja Vás aj tak nebudem voliť!“

Biden: No vedel som že nebudeš. Prečo by si sa inak prihlásil s otázkou. Vedel som že ma aj tak nebudeš voliť. Si na to pristarý!“

(Bidenova výmena názorov s účastníkom besedy demokratických primárok)

„Musíme si vybrať súdržnosť, nie nenávisť...Musíme si vybrať vedu, nie výmysly...Musíme si vybrať pravdu, nie fakty!“

(Bidenova reakcia na politiku konfrontácie, ktorú podľa neho presadzuje D. Trump

„Je taká predstava, že keď je dieťa z chudobných pomerov, nemá na to...Ale chudobné deti sú tiež také chytré a nadané ako biele deti...bohaté deti...čierne deti..“

Joe Biden sa pravdepodobne usiloval vyjadriť presvedčenie, že afroamerické deti, napriek tomu že štatisticky pochádzajú z chudobnejších pomerov, by mali dostať rovnaké príležitosti

„Považujeme tieto zásady za samozrejmé...že všetci muži a ženy sú stvorený.. uhm..no veď to poznáte..“

Bývalý viceprezident chcel zacitovať preambulu americkej Deklarácie nezávislosti (1776). Preambula začína: „Považujeme za samozrejmé, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní, ktorých Stvoriteľ obdaril určitými neodcudziteľnými právami, medzi ktorými je Život, Sloboda a Hľadanie Šťastia.“

Ako je vidieť, žoviálny Joe Biden je náchylný na rôzne faux-pas, prerieknutia a impulzívne reakcie. Je obľúbeným terčom konzervatívnych médií, najmä televízie Trumpovej hlasnej trúby, televízie „FoxNews“.

https://www.youtube.com/watch?v=nKowFjgE7r8

Navyše, v prípade Bidenovho úspechu budú mať USA najstaršieho prezidenta v dejinách. Tento írsky katolík z americkej Pennsylvánie, bude v novembri oslavovať 78. narodeniny. V politike pôsobí skoro päťdesiat rokov, najprv ako dlhoročný senátor za štát Delaware, potom ako Obamov viceprezident. Záujem byť kandidátom Demokratov na prezidenta prejavil už trikrát, primárok sa zúčastnil v rokoch 1988, 2008 a teraz znovu.

Počas svojej kariéry nevynikal v žiadnej oblasti, no angažoval sa v rôznych legislatívnych iniciatívach (environmentálne veci, práva spotrebiteľov, koniec segregácie), postupne sa z neho stala „ťažká váha“ aj v otázkach zahraničnej politiky (bol proti prvej vojne v Perzskom zálive v rokoch 1990-1991, no podporoval bombardovanie Srbska, rozširovanie NATO, i vysoko nepopulárnu vojnu v Iraku v roku 2003) a pravosúdia. Počas svojho pôsobenia bol známy snahou dosiahnuť kompromis a komunikovať aj s Republikánmi (čo sa dnes v progresívnom krídle Demokratov, ktorý chcú vojnu proti oponentom za každú cenu nenosí). Skrátka, tradičný, plnokrvný politik, so svojimi kladmi i zápormi...

Návrat k tradičnej politike?

V primárkach proti nemu stáli ikonické osobnosti, ako stvorené pre „instagramový marketing“ teda dobu, keď najviac predávajú prefiltrované obrázky, krátke, radikálne heslá a „cool videjká“ influencerov...

Uhladený homosexuálny starosta Pete Buttigieg so zázračnými rétorickými schopnosťami (v jednom zo skečov TV show si z neho robili žarty, že je vlastne robot, ktorý má napozerané tisícky hodín vystúpení prezidenta Obamu), progresívna bojovníčka proti Wall-Street, senátorka Elizabeth Warren, alebo senátorka za Kaliforniu, Kamala Harris (otec Jamajčan, matka tamilská Indka), ktorá sa zviditeľnila ako nekompromisná prokurátorka v boji so zločinom.

Ak sa však nič zásadné nezmení, tento až príliš „normálny“ a tradičný politik z povolania, porazí v primárkach aj ľavicového buriča, „demokratického socialistu“ a miláčika mileniálov (ich sympatie však boli naozaj „instagramové“ keďže ho v primárkach nepodržali) Bernieho Sandersa. Biden tak Demokratov povedie do prezidentských a kongresových volieb v novembri 2020. Po období, keď stranu reprezentovali najprv „spasiteľská celebrita“ Obama a neautentická, chladná Hillary, je bývalý viceprezident veľkým osviežením.

Silno stránky - empatie a autentickostť

Joe Biden zažil počas svojho života dve veľké osobné tragédie. Pár týždňov po úspešnom zvolení za senátora za štát Delaware v roku 1972, mu pri autonehode tesne pred vianočnými sviatkami zahynula manželka a malá dcéra (obidvaja synovia boli tiež v aute, no neutrpeli vážnejšie zranenia). Biden vtedy uvažoval o ukončení kariéry, no napokon ho presvedčili, aby zostal pracovať v Senáte. V roku 2015 zas vo veku 46 rokov umrel jeho starší syn Beau Biden, prokurátor štátu Delaware. Koncom 80. rokov zas podstúpil riskantnú operáciu mozgu... Biden však vždy našiel v vnútornú silu a odhodlanie pokračovať ďalej. Tým, že zažil zlé časy, vie pochopiť a precítiť obavy bežných Američanov, vyžaruje empatiu a optimizmus. To, že sa mu niekedy pletie jazyk, nemusí súvisieť s vekom, ako zlomyseľne naznačujú niektorí odporcovia. V detstve trpel koktaním, no húževnatým nácvikom pred zrkadlom sa ho zbavil, až na občasné breptanie.

Práve vďaka jeho spontánnosti a priateľskému vystupovaniu, je autentický „strýko Joe“ mimoriadne obľúbený u nižšej strednej triedy, bežných ľudí, aj Afroameričanov. Všetky tieto skupiny budú dôležité v prezidentských voľbách a žijú práve v štátoch, ktoré rozhodnú (Michigan, Wisconsin, Pennsylvánia, Severná Karolína, Arizona). Kampaň Hillary Clinton pred štyrmi rokmi fatálne podcenila práve túto zložku elektorátu, keďže ich spupne považovala za istotu. Mnohí tak zostali doma a iní dokonca dali prednosť Trumpovi.

Boj dvoch sedemdesiatnikov, ktorí nepijú

Biden zatiaľ prekonal všetky prekážky, a smeruje do epického súboja so súčasným nájomníkom Bieleho domu. Prezident Trump je po vypuknutí vírusu COV-19 ohrozený hneď dvakrát. Ľudí môže odradiť jeho slabý (alebo žiadny) manažment krízy, nedbalé zľahčovanie pandémie a neskoré prijatie opatrení. Sekundárne, môže pandémia ohroziť americkú (svetovú) ekonomiku a spôsobiť recesiu. Pre prezidenta, ktorý sa rád chvastá robustným hospodárskym rastom, môže tak byť vírus smrtiaci, nie pre jeho zdravie, ale pre politickú kariéru (ako som uviedol v predchádzajúcom blogu). Ani vážne „otlčeného“ Trumpa však netreba podceňovať. Vie byť obratným agitátorom a nemilosrdným protivníkom, vycítiť slabé stránky súpera a nabudiť svojich oddaných podporovateľov. Voľby prezidenta 2020 tak nie sú rozhodnuté.

Trump a Biden majú však aj kadečo spoločné...Sú autentickí(každý svojim spôsobom), majú cez sedemdesiat rokov, a obaja sú dlhoroční abstinenti!