Skúsme ultrafialové žiarenie alebo bielidlo – a vírus je preč!

Trump špekuluje o použití bielidla na boj proti COV19, Biden vysiela z pivnice... Amerika sa chystá na voľby

„Navrhol som...dajme tomu, telo by mohlo podstúpiť veľmi silný zásah ultrafialového žiarenia, alebo inej radiácie...A myslím že ste povedali, že to otestujete, je to zaujímavý nápad! A potom, dezinfekčný prostriedok, ktorý to zničí, čo ja viem, do minúty...a môžeme to skúsiť, vpichnutím injekcie, dostane sa to do pľúc a tam sa to celé vyčistí. Bol by som rád keby ste to konzultovali s doktormi medicíny. Či teda môžeme použiť intenzívne žiarenie alebo teplotu, ako liečbu. Pozrite, možno môžete, možno nie, ja nie som doktor, som len človek ktorý má dobrý...však viete!“

Tento nápad na boj s vírusom COV-19, predniesol 24. apríla s vážnou tvárou americký prezident na tlačovej konferencií v Bielom dome. Po porade s medicínskymi a vedeckými expertmi skromne skonštatoval, že síce nie je lekár, ale je dostatočne bystrý aby obsiahol problematiku epidemiológie a virológie.

Človeku prišlo ľúto najmä dr. Deborah Brix, najvýznamnejšiu americkú odborníčku na virológiu. Sediela v blízkosti amerického prezidenta s najväčším sebazaprením útrpne stisla pery a neveriacky počúvala jeho myšlienkové dobrodružstva...

video //www.youtube.com/embed/d57zJr82dhQ

Predajca čistiacich prostriedkov Lysol sa poponáhľal s varovaním:

„Radi by sme jednoznačne uviedli, aby za žiadnych okolností nedošlo k podaniu našich dezinfekčných prípravkov do ľudského tela, či už požitím, injekciou alebo iným spôsobom “

Nepomohlo...Ešte v ten deň zaznamenalo newyorské oddelenie zdravia a mentálnej hygieny prudký nárast hlásení o priotrávení a zdravotných komplikácií po požití bielidla a ďalších čistiacich prostriedkov.

Donald Trump neskôr svoj výrok spochybnil a označil za sarkazmus, no opätovne odhalil svoje temné inštinkty, ktoré nevie potlačiť. Egocentrizmus, ktorý mu diktuje vždy a za každých okolností byť jediným a dominantným „samcom“ v miestnosti, aj keď si situácia vyžaduje tímovú spoluprácu. Neochotu načúvať expertom a rozšíriť svoj zorný uhoľ mimo svojich simplexných úvah a predátorského inštinktu. A tiež impulzívnosť a netrpezlivosť malého dieťaťa, ktoré odmieta plán, alebo ucelenejšiu, dlhodobejšiu víziu.

Ide presne o črty, za ktoré Trumpa nenávidia liberálne elity a médiá, vzdelaní obyvatelia veľkých miest a akademická obec. Jeho prchkosť a tendencia „poviem čo mi slina jazyk prinesie“ však má sympatie u bežných občanov amerického malomesta z Juhu a Stredozápadu. Podstatné bude, ako sa k celej veci podstaví armáda nerozhodnutých amerických voličov.

Efekt „zomknime sa pod vlajkou“ je preč

Trump na počiatku krízu zľahčoval, čo mu s radosťou pripomína jeho demokratický oponent Biden, no následne sa s hundraním viac-menej zaradil do plejády európskych štátov a prijal podobné opatrenia. V rámci manažovania krízy si federálna vláda a jednotlivé štáty prehadzujú zodpovednosť ako horúci zemiak. Ak si však odmyslíme „šumy“ a sústredíme sa na „signál“, americká politická reprezentácia koná v zásadných veciach v zhode (Kongres 27. marca jednomyseľne schválil balík pomoci v boji proti COV-19, v objeme 2 bilióny dolárov).

Podpora Donalda Trumpa dokonca na sklonku marca začala stúpať. Ide o jav ktorý sa nazýva „zomknutie sa pod vlajkou“ („rally around the flag“.) Ten nastáva v čase vonkajšieho alebo vnútorného ohrozenia, pri ktorom sa obyvateľstvo inštinktívne prikloní k aktuálnemu lídrovi a vláde. Tento kredit sa však pomerne rýchlo vyčerpal. V prípade celoštátnych preferencií, vedie podľa dátovej agentúry „Five Thirty Eight“ (ktorá ako jedna z mála správne predpovedala Trumpovo prekvapivé víťazstvo v 2016) opozičný protikandidát za Demokratov, Joe Biden nad prezidentom, o cca 6 bodov. Najdôležitejšia, a pre aktuálneho prezidenta a odborníka na boj s vírusmi negatívna správa je, že v kľúčových štátoch kde musí vyhrať, stráca na svojho vyzývateľa (Pennsylvánia 5,4%, Michigan 6,1%, Wisconsin 3,5%, Florida 3,3%).

Apropo, Biden...

Napriek zvyšujúcej sa šanci, má Biden problém osloviť verejnosť. Musí vysielať z pivnice svojho domu vo Wilmingtone, keďže 77-ročný Obamov viceprezident patrí do ohrozenej skupiny obyvateľstva. Keďže politika je „kontaktný šport“, odohráva sa na mítingoch, tľapkaním pliec a podávaním rúk, ide o veľký hendikep.

Do hry ale vstupujú aj ďalšie faktory, ktoré môžu nakloniť misky váh. Biden aktuálne rieši obvinenie zo sexuálneho obťažovania. Ide s veľkou pravdepodobnosťou o diskreditáciu , zároveň ale tak trochu aj symbolický trest pre Demokratov pre surofavnie na vlne #MeToo. V posledných rokoch vďačne siahli po každej údajnej obeti sexuálneho zneužívania a účelovo ho využili kladivo na Republikánskych nominantov (napr. sudca Najvyššieho súdu Brett Kavanaugh).

Biden si čoskoro vyberie kandidáta na viceprezidenta, už prisľúbil že to bude žena. Jeho výber môže kampani vdýchnuť novú dynamiku, ale môže ju aj ohroziť.

Trumpova kampaň takisto zacítila Bidenovu slabosť – údajne príliš kompromisnícky postoj k Číne, ktorá bude veľkou témou volieb. Trump si zakladá na tvrdom postoji voči "Ríši Stredu" a ukázal veľký cit pre politickú intuíciu, keď nechal zosekať peniaze, ktoré USA prispievajú do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), kvôli silnému vplyvu komunistickej totality v organizácií (či už je jeho rozhodnutie vecne správne ponechajme na inú analýzu). Tak či onak, Čína môže byť hlavnou témou novembrových volieb.